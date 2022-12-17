. В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом

С 23 по 25 декабря в Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия», организатором которых выступают энергохолдинг Эн+ и Федерация хоккея с мячом России. Первый товарищеский матч иркутской «Байкал-Энергии» против национальной сборной России по хоккею с мячом стартует 23 декабря в 19:00 в ледовом дворце «Байкал».

Вторая игра запланирована на 25 декабря. Это будет ретроматч, о подробностях которого организаторы, приготовившие иркутянам несколько сюрпризов, расскажут дополнительно.

Сотрудники предприятий Эн+ также примут участие в «Новогодних играх „Энергия“». Было решено провести товарищеский хоккейный матч, где встретятся сборные энергохолдинга и сборная патриархии. Игра состоится 24 декабря в 13:00 в ледовом дворце «Байкал». Команда Эн+ уже месяц готовится к игре под руководством опытного тренера. Игроки также попросили иркутян прийти на матч и поддержать их на трибунах.

Кроме того, специально для воспитанников детских спортивных школ организуют открытую тренировку сборной России 24 декабря в 11:00 в ледовом дворце «Байкал». Юные спортсмены смогут получить автографы и сделать памятное фото со своими кумирами. Вход на все мероприятия будет бесплатным.

Компания Эн+ на протяжении 18-ти лет является генеральным спонсором хоккейного клуба «Байкал-Энергия» и последовательно занимается популяризацией спорта и здорового образа жизни. Инициатором поддержки хоккея с мячом в регионе стал основатель компании Олег Дерипаска.

Холдинг уделяет особое внимание развитию детского хоккея и участвует в строительстве полноценной системы подготовки спортивного резерва для «Байкал-Энергии». Усиление начальной подготовки хоккейной школы клуба — один из ключевых этапов работы по укреплению базы иркутского хоккея. Сейчас на базе «Центра развития спорта» Иркутска формируется пять детских команд в возрастном диапазоне 12—17 лет, ребята тренируются на стадионах «Авиатор» и «Локомотив». Уделяют внимание и начальной подготовке: на девяти дворовых кортах под эгидой клуба проходят занятия для детей 4—16 лет.