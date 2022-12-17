. В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи
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В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи

В правительстве Приангарья обсудили работу реготделения Российского движения детей и молодежи

В правительстве Иркутской области состоялось первое заседание регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи при губернаторе Иркутской области. Мероприятие провел глава региона Игорь Кобзев.

Напомним, 14 июля 2022 года президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи». Задачей нового движения станет координация деятельности детских и молодежных общественных организаций. Руководителем регионального отделения РДДМ назначен Сергей Перфильев, который ранее являлся председателем Иркутского регионального отделения Российского движения школьников.

Игорь Кобзев отметил, что главными задачами регионального совета станет организация работы на областном уровне, содействие в реализации федеральных программ и разработка собственных программ, которые соответствуют целям движения.

Вопрос финансирования деятельности движения находится в первую очередь в полномочиях федеральных ведомств, наша же задача оказать содействие в открытии муниципальных и первичных отделений, а также в деятельности регионального отделения. По поручению губернатора Иркутской области мы сформируем дорожную карту по созданию таких отделений на 2023 год, а также закрепим в качестве кураторов за направлениями движения профильные министерства.

До конца января 2023 года планируется завершить создание областного отделения РДДМ. Но уже сейчас представители движения в нашем регионе активно участвуют в акциях #МЫВМЕСТЕ, «Мы рядом», «Добрые письма», «Новогодняя открытка солдату».

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По материалам: irk

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