. В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
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В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру

В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуруВласти Белгородской области попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуруСюжетРакетные удары по Украине:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился за федеральной помощью для восстановления разрушенных из-за обстрелов со стороны Украины домов, дорог, социальных учреждений, строительства новых учреждений здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующий год понимаем, что будет достаточно непросто, без помощи федерального центра нам не обойтись. Предоставили расчеты, увидели понимание, будем в этом направлении дальше работать», — заявил он, добавив, что также нужна помощь из федерального центра для восстановление дорожного полотна и социальных объектов.

«Понимаем, что в текущей ситуации особо остро стоит строительство новых учреждений здравоохранения», — сказал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что один из снарядов попал в подвал местной школы. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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