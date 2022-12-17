. В селах Новоайдарского района ЛНР открылись отремонтированные амбулатории

Отремонтированные Тамбовской областью амбулатории открылись в селах Смоляниново и Штормово Новоайдарского района, сообщает медиахолдинг "Луганьмедиа".

Медицинский пункт в Смоляниново был серьезно поврежден – пострадали крыша, фасад, медоборудование и остекление.

Сейчас все, что было разрушено в результате обстрелов ВСУ, заменено на новое.

Здание амбулатории в селе Штормово практически отстроено заново - установлены новые оконные и дверные блоки, утеплена крыша, а в помещении выполнен косметический ремонт.

"По нашей заявке тамбовские партнеры сделали ремонт в максимально короткий срок. К работам приступили в сентябре, а в начале декабря амбулатории были полностью готовы к принятию пациентов", - сказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Новоайдарского территориального медицинского объединения Алексей Воронцов.