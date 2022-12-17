. В Шелеховском районе энергетики осмотрели 426 объектов по подозрению на «серый» майнинг

В поселке Введенщина Шелеховского района энергетики провели рейд по выявлению «серых» майнеров и осмотрели 426 объектов. Жалобы поступили от жителей в единый энергетический информационно-справочный центр.

В одном из объектов, двухэтажном здании на неогороженном забором участке, специалисты проверили корректность работы прибора учета, а также замерили нагрузку – она оказалась на стабильно высоком уровне, что нехарактерно для работы бытовых приборов. Кроме того, на стене пристроя тепловизором зафиксирована высокая температура поверхности. Это также говорит о работе специфичного оборудования для майнинга внутри помещения. С собственником здания связаться не удалось.

Во втором случае – гараж, расположенный на участке с жилым домом. От внешней стены доносится гул, который отчетливо слышен. Это один из признаков того, что внутри работает энергетически ёмкое оборудование. В этом случае также не удалось связаться с собственником, а дверь никто не открыл. Тем не менее, инспектор Шелеховского отделения «Иркутскэнергосбыта» Иван Говорин зафиксировал в акте наличие шума, показания тепловизора, нагрузку и другие показатели. Работа по этим двум объектам продолжится.

Всего энергетиками осмотрено в Шелеховском районе 426 объектов, почти на всех подтвердились признаки работы оборудования по добыче криптовалюты. Так как жители ведут эту деятельность в неприспособленных местах, это негативным образом сказывается на состоянии электрических сетей, что в свою очередь отражается на потребителях: низкое напряжение в сети, аварийные отключения света.

Для решения ситуации предлагается использовать для майнинга специально обустроенные площадки и оплачивать потребленную электроэнергию по коммерческому тарифу. По мнению энергетиков, помочь с проблемой может введение дифференцированного тарифа.

Иркутские энергетики продолжают через суд доказывать нецелевое потребление ресурса и в принудительном порядке заставляют оплачивать потребленный ресурс в соответствии с целью использования. По Шелеховскому району подано 74 иска. Из них 35 уже выиграны. 20 еще на рассмотрении. В остальных случаях с потребителями заключены мировые соглашения или оплачены добровольно.