. В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
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В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»

В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»Минэнерго США сняло запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы» Оппенгеймеру

Министерство энергетики США отменило решение о запрете доступа к секретным государственным данным «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщается на сайте ведомства.

В 1954 году было принято решение закрыть Оппенгеймеру допуск к сведениям. Минэнерго посчитало что Комиссия по атомной энергии нарушила собственные правила, была предвзята и несправедлива, а дело было ошибочным, «ведь любовь и преданность к стране Оппенгеймера подтверждается фактами».

Минэнерго намерено воздать должное глубокому вкладу Оппенгеймера в национальную оборону и науку Америки.

Ранее Минэнерго США заявило о закупке нефти для восполнения стратегического резерва.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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