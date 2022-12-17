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В США рассказали о проигравших от потолка цен на российскую нефть

В США рассказали о проигравших от потолка цен на российскую нефтьForeign Policy: потолок цен на нефть навредит не России, а Европе

Введенный Австралией, США и Евросоюзом (ЕС) потолок цен на российскую нефть негативно скажется на Европе, но не повлияет на доходы России. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

Несмотря на попытки Запада преподнести принятую инициативу как дипломатическую победу, она не сможет значительно снизить прибыль Москвы, говорится в публикации. Так, пишет издание, в последние несколько лет российская нефть продавалась по цене около 60 долларов, а скидка на топливо компании Urals с момента начала украинского кризиса снизилась с 40 долларов за баррель до 20 долларов. Вместе с тем, отмечается в статье, цена барреля марки Brent рухнула до 76 долларов после введения потолка цен на нефть из России.

По мнению журнала, ЕС решит пересмотреть принятые ограничения уже в январе из-за протеста некоторых европейских стран, в частности, Польши, которая настаивает на том, чтобы снизить планку до 30 долларов за баррель. Однако, уточняется в материале, против такого предложения выступают Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке нефти. Подобные разногласия могут привести к разобщению в вопросах топливных санкций, пишет Foreign Policy. В то же время, ЕС еще до принятий инициативы был ориентирован на отказ от российской нефти, так что на доходы Москвы эта мера не должна оказать влияния, резюмирует издание.

5 декабря США опубликовали постановление о потолке цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. Днем ранее аналогичное постановление было размещено в официальном журнале ЕС.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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