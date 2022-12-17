. Велика вероятность, что Microsoft и Activision не смогут завершить сделку в запланированные сроки





Сделка между Microsoft и Activision явно может считаться одним из главных событий 2022 года в игровой индустрии. Компании объявили о слиянии в январе 2022 года, планируя закрыть сделку до 30 июня 2023 года. Но уже маловероятно, что к назначенной дате завершить слияние получится.

Антимонопольный орган США, федеральная торговая комиссия (FTC), вышел в суд с иском о блокировке сделки между Microsoft и Activision Blizzard. FTC не имеет полномочий одобрять или отклонять слияние, но подача этой жалобы положила начало судебному разбирательству, в результате которого сделка может быть в конечном итоге заблокирована судами США. Юридическая жалоба будет рассмотрена на слушании перед административным судьей в FTC, которое сейчас запланировано на август 2023 года, что отодвигает дату завершения сделки в июне 2023 года, на которую надеялись Microsoft и Activision.

Стоит сказать, что перед этим слушанием состоятся встречи и обсуждения между вовлеченными сторонами, в рамках которых ситуация может быть урегулирована, что ускорит процесс одобрения сделки. Однако, если дело дойдет до августовских слушаний в суде, то решение судьи дополнительно может быть обжаловано FTC, Microsoft или Activision, что приведет к передаче дела в Апелляционный суд США и, возможно, дело дойдет вплоть до Верховного суда США. Это все затянет потенциальное одобрение сделки.