. Во Владивостоке произошел пожар на складе
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Во Владивостоке произошел пожар на складе

Во Владивостоке произошел пожар на складе

Во Владивостоке вечером 17 декабря загорелись складские помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Приморского края, передает ТАСС.

Уточняется, что загорелся склад на улице Карьерной Владивостока. В момент поступления сообщения в экстренные службы площадь пожара составляет около 1,1 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. В тушении участвовали 42 человека личного состава, было задействовано 12 единиц пожарной техники.

Позднее стало известно о локализации пожара на площади порядка двух тысяч квадратных метров. Согласно предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Тушение продолжается.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», глава МЧС Александр Куренков заявил, что после крупных пожаров в торговых центрах ведомство планирует обратиться в Правительство для организации внеплановых проверок всех крупных ТРЦ и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности.

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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