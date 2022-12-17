. Законы, вступающие в силу с 18 декабря
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Законы, вступающие в силу с 18 декабря

Законы, вступающие в силу с 18 декабря

Господдержка положена гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ (за исключением курсантов военных образовательных организаций), а также иностранным гражданам, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более.

Для получения выплаты необходимо подать рапорт командиру воинской части либо начальнику организации Вооруженных Сил РФ. В нем военнослужащий указывает наименование единовременной денежной выплаты, ее размер, основание для выплаты и срок, на который заключен контракт о прохождении военной службы. К рапорту прилагается копия контракта.

Приказ о выплате издается в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления рапорта. Выплата предоставляется не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2022 года № 2278 «Об утверждении Правил осуществления единовременной денежной выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации»

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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