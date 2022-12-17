. Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Запорожская область получила 89 машин скорой помощи

Запорожская область получила 89 машин скорой помощи

Мелитопольский областной центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф получил 89 новых автомобилей скорой помощи, оборудованных в соответствии с российскими стандартами оказания скорой медицинской помощи (СМП), сообщает сайт "ЗаМедиа".

В настоящее время более 80% автопарка СМП нуждается в замене, потому что большая часть машин исчерпала свой ресурс. Новые кареты скорой помощи отвечают всем современным требованиям.


"Машины постепенно выводятся на линию и обслуживают население Запорожской области в количестве 830 тысяч человек. Этих автомобилей вполне достаточно, учитывая, что суммарно наш автопарк насчитывает 169 автомобилей. 80% нашего автопарка составляют машины со сроком эксплуатации более пяти лет, они были произведены в 2013-2014 годах и уже непригодны для транспортировки пациентов", - рассказал главный врач Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Резниченко.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом инфраструктуру
В российском регионе попросили восстановить разрушенную Киевом
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
Запорожская область получила 89 машин скорой помощи
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными улучшениями
The Callisto Protocol на Xbox получает обновление с различными
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в Дубае
Бывшая жена Шнурова, Матильда, частично оголила грудь на отдыхе в
Какой должен быть пол для автосервиса
Какой должен быть пол для автосервиса
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на Новый год 2023
Украшаем елку правильно: что нельзя вешать на праздничное дерево на
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 16.12.2022 (30 фото)
Шаман рассказал о своей проблеме
Шаман рассказал о своей проблеме
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
На Ксению Собчак набросился Шахназаров
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
Алла Довлатова решилась на очередную пластику
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она впала в депрессию
У Клавдии Безверховой срывается запись новой песни из-за чего она
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении «Папиных дочек»
Сыгравший дантиста актер объяснил свое отсутствие в продолжении

Топ на сегодня

Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot Украине
Пентагон ответил на предупреждения России о передаче ЗРК Patriot
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
В российском регионе опрокинулась автоцистерна с аммиаком
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Безверхову позвали работать в нише шоу-бизнеса
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что Артур Бабич сделал ей предложение
Аня Покров похвасталась роскошным кольцом. Фанаты заподозрили, что
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке
Владимир Путин вынес вердикт льготной ипотеке

Еще по теме

МО дополнительно получит 30 машин «скорой» за счет федерального бюджета
Тюменская скорая помощь обновляет автопарк
Программа обновления автопарка скорой помощи будет продолжена
В Тульской области появилось 12 новых машин скорой помощи