. Запорожская область получила 89 машин скорой помощи

Мелитопольский областной центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф получил 89 новых автомобилей скорой помощи, оборудованных в соответствии с российскими стандартами оказания скорой медицинской помощи (СМП), сообщает сайт "ЗаМедиа".

В настоящее время более 80% автопарка СМП нуждается в замене, потому что большая часть машин исчерпала свой ресурс. Новые кареты скорой помощи отвечают всем современным требованиям.

"Машины постепенно выводятся на линию и обслуживают население Запорожской области в количестве 830 тысяч человек. Этих автомобилей вполне достаточно, учитывая, что суммарно наш автопарк насчитывает 169 автомобилей. 80% нашего автопарка составляют машины со сроком эксплуатации более пяти лет, они были произведены в 2013-2014 годах и уже непригодны для транспортировки пациентов", - рассказал главный врач Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Резниченко.