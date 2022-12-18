. 17 старых, но качественно сделанных вещей, чей срок годности, кажется, не исчерпается никогда
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17 старых, но качественно сделанных вещей, чей срок годности, кажется, не исчерпается никогда

17 старых, но качественно сделанных вещей, чей срок годности, кажется, не исчерпается никогда

Только когда ты вырастаешь, начинаешь понимать, почему мама пользуется одним чайником уже 30 лет, а новенький, подаренный ей на Новый год, стоит в шкафчике без дела. Действительно, некоторые предметы обихода, мебель и даже одежда могут верно служить ни одно десятилетие подряд. Эти штуки настолько качественные, что менять их на более новые и даже более красивые и современные вовсе не хочется.

Пользователи интернета то и дело делятся фотографиями своих верных помощников, которые без устали выполняют своё предназначение и даже, вполне вероятно, будут использоваться потомками своих владельцев. Можем поспорить, у вас тоже есть предмет из прошлого, который служит вам уже очень много лет!

Настоящая швейная машинка Singer 1910 года, доставшаяся в наследство от моей прабабушки. По-прежнему работает

Этой мультиварке уже больше 50 лет, а она до сих пор делает вкуснейшие супы

Этот старичок родом из ранних 50-х

Он уже немного потерял товарный вид, но внутри выглядит прилично, и работает на удивление хорошо. Это был первый холодильник в нашей семье, и с момента покупки он практически никогда не выключался. А ещё он никогда не был в ремонте.

Этой плите уже 70 лет, но на пенсию она ещё не собирается

Винтажные очки возрастом в 60 лет, которые круто выглядят и сегодня

Вафельница исправно работает более 50-ти лет. Вот что значит покупка на всю жизнь!

Ботинки 1939 года — им целых 83 года

Эти ботинки L.L.Bean купила моя бабушка еще в 1939 году. Затем она передала их в наследство моей маме, которая активно носит их до сих пор.

Коробка для завтраков, которая служит уже 30 лет

Тостеру 50 лет, и он до сих пор активно используется

Кофемолка 1951 года

Миксер 80-х годов, который по-прежнему работает безукоризненно

Моя маленькая коллекция сумок Dooney & Bourke — из 80-х и 90-х годов

Пылесос Kirby моих родителей, которому целых 45 лет

Карманные часы, которым стукнуло 122 года

Часы были подарены моим дедушкой. До сих пор работают с оригинальными внутренностями.

Это полевое радио Spirit of St. Louis 1985 года, которое я получил от дедушки

Этой лампочке 122 года!

В нашем коттедже есть люстра, а в ней эта винтажная лампочка начала 1900-х годов. Она всё еще работает!


Бонус: Карманный компьютер 1994 года

Здесь вы можете посмотреть на любопытные предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как в наше время.

# Интересное
По материалам: twizz

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