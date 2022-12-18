. 638 детей участников СВО получают бесплатное питание в школах Иркутской области

С 1 декабря вступил в силу указ губернатора Иркутской области, которым установлено бесплатное питание детям участников специальной военной операции — ученикам 5-11-х классов муниципальных или частных школ. На 15 декабря питание назначено 638 школьникам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Бесплатным питанием обеспечивают дети военнослужащих, у которых отсутствует право на обеспечение бесплатным питанием по другим правовым актам. Для назначения бесплатного питания родителям необходимо обратиться в учреждение соцзащиты по месту жительства и предоставить документ, удостоверяющий личность родителя ребенка. В случае отсутствия в учреждении информации об участии родителя в специальной военной операции, заявителям необходимо предоставить соответствующий документ.