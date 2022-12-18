ABC: Папа римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"
Папа римский Франциск заявил в интервью АВС, что украинский конфликт является "мировой войной" и не закончится в ближайшее время. Он отметил, что в этот конфликт "вовлечено несколько рук", а сам он "помогает" Киеву.
Еще в сентябре понтифик называл события на Украине мировой войной. Он высказывал мнение о том, что конфликт был спровоцирован. Он напомнил, что в прошлом году встречался с одним из глав государств, который сказал Франциску, что озабочен тем, что НАТО "пошла лаять у дверей России" - не понимая, что россияне рассматривают это как угрозу своей безопасности на границах. Папа римский ранее заявлял, что западные страны не могут представлять из себя образцовый пример, поскольку выбрали ошибочный путь, в частности в плане социальной справедливости.