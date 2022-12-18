. Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
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Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле

Алла Пугачева с сыном ходят по светским мероприятиям в Израиле
Певица Алла Пугачева показала повзрослевшего сына. Артистка вместе с мужем и детьми переехала в Тель-Авив. Звездная семья, судя по всему, обустроилась и теперь наслаждается досугом за границей. Примадонна не только сама посещает различные мероприятия, но и берет с собой сына. *Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. Накануне Алла Пугачева посетила выставку, на которую взяла с собой девятилетнего Гарри. Компанию им составил Андрей Макаревич* — к слову, музыкант и организовал мероприятие в галерее.
За последние несколько месяцев Примадонна не раз была на концертах лидера «Машины времени». Как известно, в Израиле певица не скучает, а активно ходит на светские тусовки. Муж артистки в это время дает концерты в разных городах мира, пытаясь заработать на безбедную жизнь. Успевает Алла Борисовна не только веселиться, но и отвечать хейтерам. Недавно звезда эстрады не выдержала и буквально обматерила тех, кто поливает ее грязью. «Меня многие спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи, как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: «Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они что творят». Вот и все. Всем привет!» — писала 73-летняя Пугачева, делясь кадром из Израиля.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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