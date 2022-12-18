. Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с будущим женихом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с будущим женихом

Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с будущим женихом

Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с будущим женихом
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем женихе. Женихи у звезды балета возникают и пропадают так быстро, что не все могут за ними уследить, а многие подписчики уже и не верят, что они были в реальности. Так, недавно Анастасия рассказала, что ее последний жених недавно устроил ей грандиозный сюрприз: пришел к ней в гости в костюме Деда Мороза и завалил сладостями. Особенно трогательно, что он уже подарил ей сахарные пуанты. К сообщению о новом возлюбленном многие отнеслись критически – мол, говорить о нем можно все что угодно, но где же этот красавчик? Чем он вообще занимается, не дедморозит же весь год? Анастасия Волочкова решила не томить народ и наконец-то поделилась подробностями. Она призналась, что ее мужчину зовут Дмитрий и он — вполне ожидаемо — занимается бизнесом. Еще он похож на Николая Второго.
А также она раскрыла историю знакомства со своим возлюбленным. «Началось все с того, что мне помог один человек. Он привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей – подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Я пригласила его в гости»,  – рассказала знаменитость. Она заявила, что компания ее возлюбленного занимается десертами без сахара. Мужчина поразил ее своим добрым характером и тем, что он всегда готов прийти на помощь. Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы. «Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах спектакль 28 декабря. А потом мы с Димой улетаем на Мальдивы», – похвалилась Волочкова и даже показала «Телепрограмме» своего избранника.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Наташа Королева выступала перед бандитами
Наташа Королева выступала перед бандитами
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном

Топ на сегодня

По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом

Еще по теме

Анастасия Волочкова сравнила своего жениха с императором
Анастасия Волочкова рассказала, как ей помог Жириновский
Анастасия Волочкова призналась, как проводит ночи с возлюбленным
Анастасия Волочкова рассказала о своей эмиграции