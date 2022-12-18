. Анастасия Волочкова рассказала, как познакомилась с будущим женихом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем женихе. Женихи у звезды балета возникают и пропадают так быстро, что не все могут за ними уследить, а многие подписчики уже и не верят, что они были в реальности. Так, недавно Анастасия рассказала, что ее последний жених недавно устроил ей грандиозный сюрприз: пришел к ней в гости в костюме Деда Мороза и завалил сладостями. Особенно трогательно, что он уже подарил ей сахарные пуанты. К сообщению о новом возлюбленном многие отнеслись критически – мол, говорить о нем можно все что угодно, но где же этот красавчик? Чем он вообще занимается, не дедморозит же весь год? Анастасия Волочкова решила не томить народ и наконец-то поделилась подробностями. Она призналась, что ее мужчину зовут Дмитрий и он — вполне ожидаемо — занимается бизнесом. Еще он похож на Николая Второго.А также она раскрыла историю знакомства со своим возлюбленным. «Началось все с того, что мне помог один человек. Он привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей – подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Я пригласила его в гости», – рассказала знаменитость. Она заявила, что компания ее возлюбленного занимается десертами без сахара. Мужчина поразил ее своим добрым характером и тем, что он всегда готов прийти на помощь. Однако она добавила, что они с женихом пока не назначили дату свадьбы. «Есть такая поговорка: если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Поэтому свадьбу мы пока не планируем. Зато у меня в планах спектакль 28 декабря. А потом мы с Димой улетаем на Мальдивы», – похвалилась Волочкова и даже показала «Телепрограмме» своего избранника.