. Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже

Певица Анна Седокова поделилась кадрами в нижнем белье и шубе на фоне Эйфелевой башни. 16 декабря одной из самых сексапильных артисток российского шоу-бизнеса исполнилось 40 лет. Анна Седокова не комплексует из-за возраста и уверена, что с каждым годом становится все краше. Анна поздравила себя в личном блоге, опубликовав ролик, на котором эффектно и уверенно вступает в новое десятилетие на фоне Эйфелевой башни. В это время из одежды на имениннице… нижнее белье черного цвета и длинная шуба с леопардовым принтом.«С днем рождения, самая сильная девочка! Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. А жила, так как прилично. Хотя давайте скажем прямо — у меня не всегда получалось. Сегодня я живу так, как чувствую. Потому что всем никогда не понравишься. А себе — обязательно нужно», — отметила Седокова. Подписчики артистки поздравляют ее с юбилеем и желают оставаться такое же привлекательной еще много лет.«С днем рождения королеву красоты!»; «Сияй, моя девочка!»; «Боже, ты с каждым годом все краше. А что будет через 10 лет?!»; «Я ослеплена этой женщиной, она невероятная!»; «Анечка, цвети, радуйся, люби, созидай, воплощай, переноси все, о чем мечтаешь, в реальность. Ты красивая, добрая, талантливая, сильная!» — делится публика. Напомним, еще недавно Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и детьми проживала в Америке, но все же вернулась в Россию ради продолжения творческой деятельности. На плечах певицы не один бизнес-проект, и она уверена, что со всем прекрасно справляется.