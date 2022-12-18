. Астропрогноз от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года: каких знаков зодиака ожидают перемены

18 декабря некоторых представителей знаков зодиака ожидают неожиданные перемены, которые могут перевернуть их жизнь вверх дном. Тамара Глоба рассказала, кому предстоит пережить их и как поступить в той или иной ситуации.

Прогноз от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков





Овен

Прежде чем предпринять какие-то действия, стоит хорошенько обдумать все нюансы. Овнам необходимо контролировать свои эмоции, чтобы не допустить проблем с окружающими и не нажить себе врагов. Взрывной характер этого знака в данный период легко доставит им множество проблем, которых можно избежать.

Телец

Важно уделить внимание родным людям, которым не достает их. Тельцы смогут найти нужные слова и согреть близких тем теплом, которое в них присутствует. Тамара Глоба рекомендует быть бдительными и не реагировать слишком бурно на замечания, чтобы избежать стычек с людьми, которые не заслуживают такого отношения к себе.





Близнецы

Самооценка данного знака в последнее время сильно страдает. Ничего им не поможет, если Близнецы не подумают о себе сами. Только самоконтроль и вера в собственные силы придадут уверенности и помогут сделать значительные шаги вперед.

Рак

Обидчивость данного зодиака – это то, над чем придется поработать, чтобы не допустить привыкания к такому состоянию. Не стоит зацикливаться на одном, возможно, Ракам необходимо переключить внимание на что-то своеобразное и совершенно непривычное для них.

Гороскоп от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года для Львов, Дев, Весов, Скорпионов





Лев

Представителям этого знака стоит понять, что далеко не все происходит в мире по чьей-то вине, порой так суждено, причем исправить ситуацию невозможно. Львам придется смириться с обстоятельствами, а не искать в своих проблемах виноватых.

Дева

Не стоит поддаваться авантюрам, так как любой риск окончится для них проблемами. Если им удастся избежать всех неожиданностей, то они тем самым смогут избежать непредсказуемых поворотов судьбы. Девам следует больше прислушиваться к собственной интуиции, она подскажет, как поступить в непростой момент.





Весы

Близкие друзья и родные люди будут рядом с данным зодиаком, они в случае чего окажут им поддержку. Астролог предостерегает от доверчивости в важных вопросах. Прежде чем поддержать чью-то сторону, стоит пересмотреть все варианты, при этом лучше положиться на помощь тех, к кому есть доверие.

Скорпион

Сейчас у данного зодиака есть определенная цель, которая требует внимания, поэтому Скорпионам следует безоговорочно следовать ей, чтобы добиться желаемого. Тамара Глоба советует верить в собственные силы, у них обязательно все получится, и это приведет их к мечте.

Прогноз от Тамары Глобы на 18 декабря 2022 года для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб





Стрелец

Полагаться в решении вопросов стоит лишь на себя, данному знаку не нужно пренебрегать собственными талантами, они достаточно квалифицированы, раз взялись за данный проект – и это веский аргумент. Стрельцы умны и знают, что им необходимо по жизни, все в их руках, а внешние подсказки лишь сбивают этот знак с намеченного пути.

Козерог

Удача на стороне данного зодиака, поэтому им следует воспользоваться этой возможностью максимально. Астролог рекомендует действовать и свернуть горы, если нужно. Главное – выбрать самый грандиозный проект в их жизни, после чего смело его реализовать, у Козерогов все получится.





Водолей

В работе данного знака будут намечаться сложности, которые не пройдут мимолетно, а потребуют особого подхода. Водолеи легко смогут абстрагироваться от всех житейских сложностей, которые судьба им предоставит. Главное – подойти к этим вопросам легко и не переживать слишком сильно по поводу итога.

Рыбы

Хороший день для семейных и любовных вопросов. Астролог рекомендует задуматься о создании семьи тем, кто давно в отношениях и смог проверить их на протяжении какого-то времени. Также одинокие Рыбы получат шанс обрести свое счастье, если смогут открыться внешнему миру и с легкостью завести новые знакомства.