. Бизнес-сообщество Приангарья на съезде Торгово-промышленной палаты наметило планы на 5 лет

15 декабря 2022 года состоялся очередной 12 Съезд Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская область)». Делегаты от крупного, среднего и малого бизнеса из промышленной сферы, аграриев, сферы услуг, общественных организаций, банков, отраслевых союзов и ассоциаций, высших и средних учебных заведений и научных учреждений собрались, чтобы обсудить итоги работы за пять лет и планы на будущее.

В работе cъезда принял участие директор департамента регионального развития Торгово-промышленной палаты России Илья Зубков, первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Елена Макушенко, консул по экономическим вопросам Генерального консульства Монголии в Иркутске Чулуунбаатар Дондоо.

В своем выступлении Илья Зубков отметил, что Союз «ТПП ВС (ИО)» — один из ведущих не только в Сибирском федеральном округе, но и в целом в РФ. Палата является надежным партнером правительства Иркутской области и центра «Мой бизнес» в реализации мероприятий национальных проектов. В частности, это «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».





Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, приветствуя делегатов, сообщил, что у правительства региона и ТПП ВС реализовано большое количество совместных проектов по формированию благоприятных условий работы бизнес-сообщества Приангарья. «Наше сотрудничество проверено временем. Правительство области и в дальнейшем настроено на продолжение конструктивного диалога, открыто для востребованных временем идей. Взаимодействие Правительства Иркутской области и Палаты — необходимое условие для поддержки предпринимателей региона», — подчеркнул Константин Зайцев.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников в видеообращении к делегатам съезда указал, что ТПП ВС активно защищает интересы бизнеса и работает в направлении улучшения правовой базы, которая помогает нашим предприятиям снижать риски и устойчиво развиваться в новых реалиях.

ТПП ВС ведет свою историю с 1974 года. Это одна из старейших Палат России, в 2022 году исполнилось 48 лет со дня ее основания. Сегодня членами ТПП ВС являются 404 организации. Свыше 80% из них — представители среднего и малого предпринимательства Иркутской области. За последние пять лет в ТПП ВС вступили 266 компаний, в том числе IRK.ru. В том же периоде ТПП ВС вела работу с 17 странами мира, организовала около 200 мероприятий выставочно-ярмарочного характера и бизнес-миссий, в том числе около 30 деловых поездок и торгово-экономических миссий в страны ближнего и дальнего зарубежья. Проведено свыше 50 мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической деятельности предприятий региона, и около 700 консультаций на данную тему. Охват составил свыше 2000 участников. Высокое качество услуг для бизнеса, которые оказывает ТПП ВС, регулярно подтверждается необходимыми для продолжения работы аккредитациями и сертификатами.

Представляя съезду кандидатуру Алексея Соболя для переизбрания на должность президента ТПП ВС, Илья Зубков проинформировал делегатов о его единогласной поддержке со стороны правления и руководства федеральной Палаты. Члены союза единогласно проголосовали за избрание Алексея Соболя на должность президента Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, избрали новый состав коллегиального и контрольного органов, утвердили изменения в Устав Палаты и приоритетные направления деятельности на ближайшие пять лет.