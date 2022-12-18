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Британский адмирал выступил за более прочные связи с Россией

Британский адмирал выступил за более прочные связи с РоссиейГлава британского генштаба Радакин заявил, что хотел бы более прочных связей с РоссиейСюжетРоссия и НАТО:

Начальник Генерального штаба Великобритании адмирал Тони Радакин признался, что хотел бы более прочных связей с Россией ради максимальной пользы. Такое заявление он сделал в интервью The Telegraph.

По его словам, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, на протяжении года он поддерживал контакт с главой Генерального штаба России Валерием Герасимовым. Однако Радакин подчеркнул, что хотел бы сделать свои контакты с российским коллегой более регулярными. «Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры», — сказал он.

Глава британского генштаба также отметил уважительный тон в телеграмме, которую президент России Владимир Путин отправил новому королю Великобритании Карлу III по случаю кончины его матери королевы Елизаветы II.

Ранее британский адмирал Тони Радакин заявил, что военные сохраняют возможность контактов с Россией. По его словам, британские военные по-прежнему исходят из того, что Россия не хочет вступать в конфликт с НАТО и начинать ядерную войну.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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