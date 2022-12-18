. Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини

Молодая модель Саша Дони и по совместительству бывшая избранница Тимати любит с шиком отдыхать в Дубае. И конечно же активно делится фотографиями со своими поклонниками в социальной сети.





В этот раз Саша выложила фото, где она красуется перед зеркалом. Причем одета она в черный бикини на таких тоненьких ниточках, которые будто бы должны вот-вот лопнуть от ее пышных форм.

Сами убедитесь:





Естественно ее фанаты пришли в восторг от ее молодой фигуры. Ее буквально закидали хвалебными отзывами. Пользователи пишут, что фигура просто бомба, что лифчик держится на добром слове. Некоторые в шутку говорят, что такую красоту могут украсть арабские шейхи.

Как видим, у Саши дела идут отлично. Она отдыхает в Дубае, позирует в нижнем белье и чувствует себя прекрасно. И фанаты ее любят и завидуют белой завистью.

Тимати тоже вряд ли сильно переживает по поводу расставания. Ведь он уже нашел себе новую пассию. Сейчас он встречается с Валентиной Ивановой - еще одной красоткой с прекрасным телом.