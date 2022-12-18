. ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
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ЧП: Разбился вертолет в Бурятии

ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
Погибло три человека в результате авиакатастрофы. Буквально недавно стало известно о трагедии в Бурятии. Там разбился вертолет. Среди погибших числятся три человека, личности которых уточняются. Трагедия произошла в районе заправки для вертолетов в аэродроме. Сейчас на месте ЧП работают пожарные. По предварительным данным, в воздушном судне находились три человека, все они погибли. Причиной трагедии стала ошибка пилотов. Также выяснилось, что вертолет направлялся в Китай на продажу. Список погибших: Гомбоев Г.К. — КВС Баранов И.П. — авиатехник Самохвалов А.В. Семьям жертв трагедии будет оказана материальная поддержка в размере миллиона рублей, сообщает «РЕН-ТВ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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