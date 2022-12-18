. Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года
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Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года

Что можно и что нельзя делать в Николин день, 19 декабря 2022 года

Николин день или день святителя Николая Чудотворца ежегодно отмечается 19 декабря. Есть вещи, которые нельзя делать в это время. По традиции на святого Николая принято дарить подарки, в числе которых в основном лакомства (печенье, конфеты, пирожные и прочее). Раньше в честь праздника люди собирались всей деревней и варили пиво. После дегустации вкусного напитка все отправлялись кататься на санях по снегу.

Что нельзя делать в день святого Николая, 19 декабря 2022 года

Праздник Николая Угодника почитаемый среди верующих, а потому его традиции строго соблюдаются.


В этот день нельзя:

  • употреблять яйца, мясо и прочие продукты животного происхождения, потому что Рождественский пост еще продолжается. Зато вполне разрешается готовить всевозможные блюда с рыбой;
  • нельзя давать деньги в долг. Ранее люди верили, что человек, которому даешь деньги в день праздника, может вместе с собой забрать финансовую удачу и везение;
  • церковь не запрещает заниматься домашней работой. Однако по народным традициям нельзя шить, вязать, выполнять ремонт, стирать. Такие дела лучше отложить на потом.

Что можно делать в день святого Николая


В день праздника рекомендуется сходить в храм или церковь и помолиться. Лучше всего делать это ранним утром.

Хорошей традицией считается помощь родным и близким людям, их поддержка. Кроме того, можно раздавать милостыню нуждающимся. Однако о своих добрых поступках нельзя никому рассказывать и тем более хвастаться.


Ранее люди клали своим близким под подушку различные вкусности в виде печенья, конфет, пряников, шоколада. Это делалось для того, чтобы человек проснулся утром и, заметив подарки, приятно удивился.

В день праздника люди устраивали народные гулянья. Также обязательно звали гостей, накрывали стол.

Приметы в день святого Николая, 19 декабря 2022 года


Приметы говорят о том, какие могут быть перемены в будущем.

  • Так, если в праздничный день будет много снега, тогда весной ожидается столько же травы.
  • Если день окажется солнечным, но при этом холодным, морозным, то и урожай в следующем году окажется бедным.
  • Холодная, не морозная, но ясная погода обещает хороший урожай летом.
  • Появление инея в праздничный день говорит о том, что летний урожай будет богатым.


# Общество
По материалам: rsute

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