. Что выгоднее кредит в банке или кредитная карта

Специалист рассказал разницу между кредитом и кредиткой. В некоторых случаях вы можете пользоваться деньгами банка и ничего за это не платить. В жизни у многих из нас бывают случаи, когда срочно необходимы деньги, но нужной суммы в настоящее время нет. В такой ситуации можно обратиться за помощью в банк, который с удовольствием предоставит вам кредит или выдаст кредитную карту. Если вы никогда не имели с этим дело, то вам наверняка интересно узнать, в чем же разница между двумя этими опциями. Об этом решили рассказать в своей статье специалисты Роскачества. Начнем с того, что если вы берете кредит, то вся эта сумма сразу является суммой долга, и проценты за пользование этой суммой вам начисляются сразу, даже если предоставленные банком деньги просто лежат без движения на вашем счете в этом банке. В случае с кредитной картой проценты начисляются исключительно на ту сумму, которую вы потратили. Одним из главных плюсов кредитной карты является беспроцентный период, который предоставляют своим клиентам почти все крупные банки. Это значит, что на протяжении определенного времени (у некоторых банков — до 55 дней, а у некоторых — до года) вы можете тратить деньги с карты на покупки в магазинах или офлайн и не платить проценты, при условии своевременного возврата потраченной суммы. Как отмечает Роскачество, банки гораздо охотнее выдают клиентам именно кредитные карты. Иногда для этого у вас даже не попросят никаких документов. Это связано с тем, что процентная ставка по кредитной карте обычно выше ставки по кредиту, иногда — значительно, на 5–10%. В итоге мы можем сделать вывод, что потребительский кредит больше подходит для крупных покупок или оплаты услуг (новая машина, плата за обучение в вузе), когда деньги нужны вам на длительный срок. Процентная ставка будет ниже, а значит, и в целом вы заплатите меньше. Если же вам требуется относительно небольшая сумма и вы можете вернуть ее в течение льготного периода, то для этого подойдет кредитка. К примеру, у вас сломался компьютер и нет денег на новый, но вы знаете, что через месяц получите зарплату и они появятся. Вы можно смело воспользоваться кредитной картой, затем пополнить карту до той суммы, которая должна на ней лежать, и банк не возьмет с вас плату за эти действия.