. Дарья Повереннова поделилась пикантными фото в ретро-боди

50-летняя актриса Дарья Повереннова показала стройную фигуру в старинном боди, вызвав критику подписчиков. Дарья Повереннова в свои 50 лет может похвастаться подтянутой фигурой. Актриса не стесняется демонстрирует себя в откровенном образе. На днях она выставила фото в ретро-боди, но что-то пошло не так. «То, что не видят зрители на сцене, но увидели мои подписчики. Костюм (боди) исторический, между прочим, сшит один в один по фотографии 20-х годов!» — отметила Дарья Повереннова, демонстрируя свои прелести.Однако внезапно поклонники осудили ее за столь откровенное фото. По их мнению, в ее возрасте показывать исподнее — неуместно. Некоторые указали на то, что у женщины есть муж, которому вряд ли понравится подобное поведение избранницы. Повереннова молчать не стала. Она опубликовала ответ своим завистникам.«Слетаются стервятники-комментаторы и начинаются просто пляски на костях. Везде какая-то жуткая злоба, ханжество, жлобство. Стараются побольнее уколоть, позабористее высказаться. Человеческого очень мало», — посетовала униженная женщина.«Стесняешься своего возраста? 🤦🏼‍♀️ Скрываешь его? (Кстати, никогда этого не понимала. А мне нравится говорить, что мне 50 лет, что моей дочери 30!✌️Да ладно говорить, главное чувствовать себя молодой и здоровой! Чего я вам всем и себе желаю!», - отметила Повереннова. Дарья сейчас регулярно занимается спортом, отказалась от вредных привычек и правильно питается. Повереннова сбросила больше 10 кг. «Отказ от курения, кофе, бег каждый день, контролирование своего веса служат мне хорошую службу!» — делилась красавица. Она уже не раз говорила, что после преображения полюбила себя, свое тело и лицо без макияжа. Ее во всем поддерживает любимый муж Андрей Шаронов. Они женаты почти два года.