. Денис Матросов признался, почему развелся
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Денис Матросов признался, почему развелся

Денис Матросов признался, почему развелся
Актер Денис Матросов рассказал, что развалило его брак. Звезда сериала «Кармелита» не смог сохранить семью с женой Ольгой. Сейчас пара через суд решает вопрос опеки над сыном. 50-летний юбилей звезда фильма «Две судьбы» встретил в гордом одиночестве: жена уехала из Москвы, подала на развод и забрала сына. В ближайшее время в Гагаринском районном суде состоится заседание о расторжении брака. А пока решается вопрос опеки над сыном Федором, который появился на свет в 2016 году. Суд должен установить место жительства мальчика и размер алиментов. Актер винит себя в размолвке и считает, что именно его характер способствовали разобщению с женой. «Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — отметил артист. Напомним, Денис познакомился с Ольгой Головиной в театре. Их роман стремительно развивался, но вскоре начались конфликты, которые и привели к расставанию.
До брака с Ольгой Матросов 14 счастливых лет провел, будучи женатым на Марии Куликовой. С актрисой судьба свела его на съемочной площадке. Супруги построили дом, родили сына Ивана. Но в 2015 года звезда сериала «Склифосовский» подала на развод из-за измен мужа. Сейчас же экс-супруги поддерживают теплые дружеские отношения. Актер не расстраивается, что не сумел построить крепкой семьи с Ольгой. Он с уверенностью смотрит в будущее и надеется, что еще встретит женщину, которая подарит ему счастье. «К 50 годам своим я нахожусь опять на каком-то распутье. Как дальше жизнь моя сложится — не знаю. Влюбиться я хочу, я вообще влюбчивый товарищ», — поделился он в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Бизнес-сообщество Приангарья на съезде Торгово-промышленной палаты наметило планы на 5 лет
Бизнес-сообщество Приангарья на съезде Торгово-промышленной палаты
В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом
В Иркутской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом
Суд рассмотрит уголовное дело о подлоге в отношении директора спорткомплекса в Хомутово
Суд рассмотрит уголовное дело о подлоге в отношении директора
Юлию Барановскую запечатлели в поцелуе со спутником на красной дорожке
Юлию Барановскую запечатлели в поцелуе со спутником на красной дорожке
Ксения Собчак возмутилась словами Дмитрия Певцова
Ксения Собчак возмутилась словами Дмитрия Певцова
Глюкоза рассказала о невестке сына
Глюкоза рассказала о невестке сына
Дарья Повереннова поделилась пикантными фото в ретро-боди
Дарья Повереннова поделилась пикантными фото в ретро-боди
Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с мужем
Светлана Бондарчук рассказала, почему развелась с мужем
Леонид Агутин намекнул на расставание с Варум в своей новой песне
Леонид Агутин намекнул на расставание с Варум в своей новой песне
Стас Садальский пригласил Пугачеву в Россию на Новый год
Стас Садальский пригласил Пугачеву в Россию на Новый год
Денис Матросов признался, почему развелся
Денис Матросов признался, почему развелся
Интерес мошенников к угону аккаунтов в Telegram объяснили
Интерес мошенников к угону аккаунтов в Telegram объяснили

Топ на сегодня

Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до конца года
Xbox продлевает Winter Game Demo Event — 23 игры можно опробовать до
Назван способ получить больше отпускных
Назван способ получить больше отпускных
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
В Британии захотели проверить эффективность военной помощи Украине
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
В селах Новоайдарского района ЛНР открылись отремонтированные амбулатории
В селах Новоайдарского района ЛНР открылись отремонтированные

Еще по теме

Личная жизнь Дениса Матросова снова рушится
Денис Матросов рассказал о причине своих разводов
Николас Кейдж будет судиться с женой из-за сына
Денис Матросов откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой