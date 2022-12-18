. Денис Матросов признался, почему развелся

Актер Денис Матросов рассказал, что развалило его брак. Звезда сериала «Кармелита» не смог сохранить семью с женой Ольгой. Сейчас пара через суд решает вопрос опеки над сыном. 50-летний юбилей звезда фильма «Две судьбы» встретил в гордом одиночестве: жена уехала из Москвы, подала на развод и забрала сына. В ближайшее время в Гагаринском районном суде состоится заседание о расторжении брака. А пока решается вопрос опеки над сыном Федором, который появился на свет в 2016 году. Суд должен установить место жительства мальчика и размер алиментов. Актер винит себя в размолвке и считает, что именно его характер способствовали разобщению с женой. «Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актером — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне», — отметил артист. Напомним, Денис познакомился с Ольгой Головиной в театре. Их роман стремительно развивался, но вскоре начались конфликты, которые и привели к расставанию.До брака с Ольгой Матросов 14 счастливых лет провел, будучи женатым на Марии Куликовой. С актрисой судьба свела его на съемочной площадке. Супруги построили дом, родили сына Ивана. Но в 2015 года звезда сериала «Склифосовский» подала на развод из-за измен мужа. Сейчас же экс-супруги поддерживают теплые дружеские отношения. Актер не расстраивается, что не сумел построить крепкой семьи с Ольгой. Он с уверенностью смотрит в будущее и надеется, что еще встретит женщину, которая подарит ему счастье. «К 50 годам своим я нахожусь опять на каком-то распутье. Как дальше жизнь моя сложится — не знаю. Влюбиться я хочу, я вообще влюбчивый товарищ», — поделился он в эфире передачи «Ты не поверишь!» на НТВ.