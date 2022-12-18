. Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец

Футболист Дмитрий Тарасов пытается удовлетворить жену в постели. Спортсмен продолжает отпускать пошлые шуточки в адрес матери своих детей. Футболист Дмитрий Тарасов 17 декабря поделился с подписчиками забавным видео, на котором его супруга Анастасия нежно протирает лицо мужа влажной салфеткой и рассказывает о том, какой он заботливый.По словам девушки, возлюбленный утром приготовил ей завтрак - принес кофе в постель, а также соленый огурец. «И не соленый был сегодня», - добавил Тарасов. Настя в ответ назвала мужа «дураком», но шутку явно оценила. Напомним, модель Анастасия Костенко и бывший муж Ольги Бузовой 9 января 2023 года будут праздновать пятую годовщину свадьбы. За это время у пары родились две дочки - Милана и Ева, и сын Алексей.