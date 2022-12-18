. Дочка Анны Ковальчук намерена выйти замуж

Дочь актрисы Анны Ковальчук рассказала о своих планах на будущее. Минувшей осенью дочери актрисы исполнилось 22 года. Возраст, когда большинство молодых людей нацелено на карьеру. Но Злата задумывается о создании собственной семьи. Дочь Анны Ковальчук росла буквально на глазах у всей страны. Звездная мама снималась в сериале «Тайны следствия», ожидая первенца. А потом новорожденная стала экранной дочерью артистки. Злата играет и в 22-м сезоне детективного проекта. Теперь это уже взрослая девушка, которая, как оказалось, мечтает о создании собственной семьи. «Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Через пять лет мне будет 27, к этому времени хотела бы найти свое дело, реализоваться в работе, быть самодостаточной и независимой. И, конечно, я хочу семью. Уже вижу, что в ближайшие годы ее создам, выйду замуж, стану мамой», — отвечала она на вопросы читателей журнала «Антенна-Телесемь».Несмотря на имеющийся опыт в актерской карьере, девушка не собирается продолжать династию. Злата решила пойти по юридической стезе. «В этом году получила диплом бакалавра, но вряд свяжу жизнь с бумажной работой в офисе, все-таки благодаря своим генам я более творческий человек, хочется чего-то другого. Возможно, в перспективе ту самую интересную работу я организую для себя сама, когда придумаю что-то свое, например, какой-то бизнес», — делилась Ковальчук-младшая. Злата рассказала и взаимоотношениях со звездной родительницей. «Мы с мамой всегда были очень близки, она многому меня научила, в том числе и в быту. Сейчас мы вместе практически 24 часа в сутки каждый день. В данный момент у нас в разгаре подготовка к Новому году: обязательный поход по магазинам, покупка подарков», — сказала девушка.