. Дочка Анны Ковальчук намерена выйти замуж
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Анны Ковальчук намерена выйти замуж

Дочка Анны Ковальчук намерена выйти замуж
Дочь актрисы Анны Ковальчук рассказала о своих планах на будущее. Минувшей осенью дочери актрисы исполнилось 22 года. Возраст, когда большинство молодых людей нацелено на карьеру. Но Злата задумывается о создании собственной семьи. Дочь Анны Ковальчук росла буквально на глазах у всей страны. Звездная мама снималась в сериале «Тайны следствия», ожидая первенца. А потом новорожденная стала экранной дочерью артистки. Злата играет и в 22-м сезоне детективного проекта. Теперь это уже взрослая девушка, которая, как оказалось, мечтает о создании собственной семьи. «Я человек ответственный, как все говорят, взрослый не по годам, поэтому планы грандиозные. Через пять лет мне будет 27, к этому времени хотела бы найти свое дело, реализоваться в работе, быть самодостаточной и независимой. И, конечно, я хочу семью. Уже вижу, что в ближайшие годы ее создам, выйду замуж, стану мамой», — отвечала она на вопросы читателей журнала «Антенна-Телесемь».
Несмотря на имеющийся опыт в актерской карьере, девушка не собирается продолжать династию. Злата решила пойти по юридической стезе.  «В этом году получила диплом бакалавра, но вряд свяжу жизнь с бумажной работой в офисе, все-таки благодаря своим генам я более творческий человек, хочется чего-то другого. Возможно, в перспективе ту самую интересную работу я организую для себя сама, когда придумаю что-то свое, например, какой-то бизнес», — делилась Ковальчук-младшая. Злата рассказала и взаимоотношениях со звездной родительницей. «Мы с мамой всегда были очень близки, она многому меня научила, в том числе и в быту. Сейчас мы вместе практически 24 часа в сутки каждый день. В данный момент у нас в разгаре подготовка к Новому году: обязательный поход по магазинам, покупка подарков», — сказала девушка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Ким Чен Ын с сестрой пропустили годовщину смерти отца
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шойгу проинспектировал российские войска в зоне СВО
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского подарка
Шеф польской полиции сам выстрелил себе под ноги из украинского
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
Власти разработают единую концепцию архитектурного облика Байкальска
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
В Иркутске на Теплых озерах провалился под лед 45-летний мужчина
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
ЧП: Разбился вертолет в Бурятии
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Жениха Татьяны Булановой затравили в сети
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Ольга Орлова рассказала о танцах дочки в животе
Наташа Королева выступала перед бандитами
Наташа Королева выступала перед бандитами
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном
Валерия Ланская рассказала о своем возлюбленном

Топ на сегодня

По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
По мнению Безверховой, Барзиков — подлый и трусливый
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
В Иркутске пройдут "Новогодние игры «Энергия» по хоккею с мячом
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
Муж певицы Славы проводит время с молодыми девушками
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной бомбы»
В США отменили запрет на допуск к секретным данным «отцу атомной
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом
Алена Шишкова шокировала Викторию Боню своим опухшим лицом

Еще по теме

Анна Ковальчук похвасталась успехами 21-летней дочери
Анна Ковальчук сваливалась с тяжелой болезнью
Анна Ковальчук поделилась фото, на котором ее трудно узнать
Юлия Ковальчук опубликовала первое фото новорожденной дочери