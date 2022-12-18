. Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет

Дочь певицы Славы призналась, что выскочила замуж, как только услышала предложение руки и сердца. Минувшей осенью дочь певицы Славы впервые вышла замуж. Избранником Саши Морозовой стал давний возлюбленный по имени Андрей. Торжество прошло скромно, была только регистрация, а вот пышной свадьбы, увы, не состоялось. Многие задавались вопросом, почему Саша Морозова и ее избранник решили так скромно пожениться. Они могли бы обратиться за помощью к родителям невесты, но не захотели. Пара решила не вкладываться в грандиозное торжество и сделала все скромно, пригласив лишь самых близких. «Раз есть предложение, надо жениться. Когда вы женаты, вам любые трудности по плечу. Нет варианта, что вы разойдетесь. В любом случае вы будете проблему решать совместно. Так что мы правильно сделали. А свадьбу можно сыграть и через 10 лет, как Оксана Самойлова (смеется). Это мероприятие для друзей, семьи», говорит Саша Морозова. Она призналась, что ждала предложения руки и сердца от любимого, потому что какое-то время они уже живут вместе и мыслят как семья. Правда, Андрей сделал предложение прилюдно, что очень смутило Морозову — она не привыкла открыто проявлять чувства на публике.К слову, когда девушка увидела заветное кольцо, то не знала, как рассказать об этом родителям, думая, что они будут против. Но получилось все наоборот. «Реакция была, на мое удивление, не такой, как я думала. Мне казалось, что они начнут говорить: нет, какая свадьба, ты еще маленькая. Но все сказали, что мы молодцы, это правильно, это взрослый поступок», сказала Саша Морозова «Газете.ру». За прошедшие годы Саша и ее любимый мужчина то сходились, то расходились, поэтому члены ее семьи хорошо знают Андрея. Например, Слава, которая теперь пребывает в статусе тещи, спокойно может пообщаться с зятем и даже попросить у него совета. Когда недавно певица выбирала машину, то остановиться на определенном варианте ей помог именно зять.