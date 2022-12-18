Дочка певицы Славы собирается сыграть пышную свадьбу через десять лет
Сегодня, 08:16
Дочь певицы Славы призналась, что выскочила замуж, как только услышала предложение руки и сердца. Минувшей осенью дочь певицы Славы впервые вышла замуж. Избранником Саши Морозовой стал давний возлюбленный по имени Андрей. Торжество прошло скромно, была только регистрация, а вот пышной свадьбы, увы, не состоялось. Многие задавались вопросом, почему Саша Морозова и ее избранник решили так скромно пожениться. Они могли бы обратиться за помощью к родителям невесты, но не захотели. Пара решила не вкладываться в грандиозное торжество и сделала все скромно, пригласив лишь самых близких. «Раз есть предложение, надо жениться. Когда вы женаты, вам любые трудности по плечу. Нет варианта, что вы разойдетесь. В любом случае вы будете проблему решать совместно. Так что мы правильно сделали. А свадьбу можно сыграть и через 10 лет, как Оксана Самойлова (смеется). Это мероприятие для друзей, семьи», говорит Саша Морозова. Она призналась, что ждала предложения руки и сердца от любимого, потому что какое-то время они уже живут вместе и мыслят как семья. Правда, Андрей сделал предложение прилюдно, что очень смутило Морозову — она не привыкла открыто проявлять чувства на публике.
К слову, когда девушка увидела заветное кольцо, то не знала, как рассказать об этом родителям, думая, что они будут против. Но получилось все наоборот. «Реакция была, на мое удивление, не такой, как я думала. Мне казалось, что они начнут говорить: нет, какая свадьба, ты еще маленькая. Но все сказали, что мы молодцы, это правильно, это взрослый поступок», сказала Саша Морозова «Газете.ру». За прошедшие годы Саша и ее любимый мужчина то сходились, то расходились, поэтому члены ее семьи хорошо знают Андрея. Например, Слава, которая теперь пребывает в статусе тещи, спокойно может пообщаться с зятем и даже попросить у него совета. Когда недавно певица выбирала машину, то остановиться на определенном варианте ей помог именно зять.
По материалам: z-aya