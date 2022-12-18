. Екатерина Климова поделилась фото 7-летней дочки с ее первого школьного бала
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Екатерина Климова поделилась фото 7-летней дочки с ее первого школьного бала

Екатерина Климова поделилась фото 7-летней дочки с ее первого школьного бала
Актриса Екатерина Климова не попала на праздник дочери и смогла увидеть нарядную Беллу только на фото и видео. Младшая дочь Екатерины Климовой – 7-летняя Белла, которую актриса родила в браке с Гелой Месхи, растет настоящей красавицей и с малых лет учится быть леди. А на днях девочка побывала на своем первом балу, организованном Ломоносовской школой, куда она осенью пошла в первый класс.
Звездная наследница примерила пышное платье персикового цвета, туфли на каблуке и исполнила несколько танцев вместе с другими учащимися образовательного учреждения.
«Торжественная обстановка, нарядные платья и костюмы, волшебное представление, новогодние мелодии и песни – в зале царила поистине праздничная атмосфера Центральным событием дня стал, конечно, бал! Ребята представили изящные танцы, которые в исполнении таких юных артистов смотрелись очень трогательно», — рассказала актриса. Климова показала несколько фото и видео с торжества и сообщила, что приложила немало усилий, чтобы собрать Беллу на бал. Правда, артистке не удалось воочию наблюдать, как девочка развлекалась на празднике, потому что актриса не успела вернуться в Москву с гастролей.
«Очень жаль, что наш самолет из Калининграда не смог вылететь вовремя, и я не попала на праздник, который мы с Беллой так долго ждали. Первый бал в жизни, это же настоящее событие!» — посетовала звезда кино и сериалов.
Судя по всему, вместо Климовой мероприятие дочери посетил ее отец Гела Месхи, который и после развода с актрисой поддерживает с ней очень теплые и близкие отношения и активно помогает ей в воспитании Беллы. И на праздниках наследницы бывшие супруги тоже обычно появляются вместе и даже признаются друг другу в теплых чувствах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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