. Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
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Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина

Евгения Медведева пострадала из-за демарша Дани Милохина
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось пережить. Не успели зрители нового сезоне «Ледникового периода» порадоваться возвращению на лед Евгении Медведевой в паре с Даней Милохиным, как тот внезапно покинул проект после одной из тренировок. Как сам объяснил уже из Дубая: не видел смысла, не имел желания и вообще устал. Брошенная двукратная чемпионка мира только сейчас решилась рассказать, чем для нее обернулось предательство партнера, с которым так хорошо скаталась в минувшем сезоне. Она буквально осталась у разбитого корыта, когда было неясно, найдут ли для не пару и сумеют ли они в кратчайшие сроки подготовиться настолько хорошо, чтобы не опозориться перед зрителями и судьями.
Здесь ей очень повезло с актером Федором Федотовым, который так достоверно сыграл главного героя в фильме «Серебряные коньки», что все действительно поверили в его суперспособности на льду. А дальше был труд практически без перерывов на сон, чтобы выдержать заданный темп и догнать своих ушедших вперед коллег. «Мы вместе с постановщиками потеряли порядка десяти рабочих дней и в суете искали нового партнера. Вынуждены были тренироваться ночью по три-четыре часа», — рассказала фигуристка порталу «Газета».  Судя по тому, что пара сейчас уверенно занимает третье место в турнирной таблице, усилия себя оправдывают. Но вряд ли Женя когда-то простит безответственному Дане, которого считала чуть ли не другом, свои бессонные ночи и невероятное нервное напряжение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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