. Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону

Певец Филипп Киркоров признался, что уступит свой титул поп-короля. Артист согласен передать молодому артисту свой трон и корону. Филипп Киркоров, на протяжении долгих лет владеющий неофициальным титулом короля российской поп-музыки, назвал имя своего преемника - артиста, которому он передал бы все свои регалии. Это 39-летний певец Сергей Лазарев. Киркоров сделал такое признание, отвечая на вопросы журналистов.«Ну, кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно», - цитирует Филиппа Бедросовича Telegram-канал «НеОпра, блин!». Напомним, что шоу Сергея Лазарева в последнее время действительно поражают своей красотой и масштабом. Киркоров, да, пожалуй, Ольга Бузова - единственные, кому он уступает в этом плане. Бузова, впрочем, стать королем не может при всем желании, да и на статус принцессы она никогда не претендовала.