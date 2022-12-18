. Глюкоза рассказала о невестке сына

Певица Глюкоза призналась, что пасынок женат на американке, которая хочет приехать в Россию. Артистка Наталья Ионова (Глюк'оZа) рассказала о том, что её пасынок с женой собираются отказаться от жизни в Штатах. Сын Александра Чистякова переехал за границу несколько лет назад. Там же он встретил свою жену Кэссиди, которая теперь мечтает приехать в Россию и познакомиться с местной культурой. Как рассказала артистка, сейчас Чистяков-младший занимается оформлением документов для визита домой. Семья рассматривает вариант, что он вернется домой насовсем. Правда, окончательное решение на эту тему будет принято после того, как его американская жена узнает новую для неё страну поближе.«Она даже говорила, что, может, вообще переедет в нашу страну. Сейчас они закончат оформление всех нужных документов, и, думаю, будем смотреть, как все сложится»,— поделилась певица с Газетой.ru. Пока вопрос с переездом решается, пасынок певицы поддерживает связь с близкими по телефону. Наталья рассказывает, что у Александра сложились хорошие отношения с сестрами: Верой и Лидией. Ближе всех с ним общается старшая из дочерей артистки. Как выяснилось, их связывает интерес к музыке. Ионова рассчитывает, что в будущем они выпустят совместный трек. Ранее певица дала откровенное интервью о том, как едва не развелась с мужем несколько лет назад. Наталья рассказала, что одно время они почти не разговаривали и были близки к тому, чтобы разъехаться. Поводом для ссор стали разные взгляды на совместную жизнь. Бизнесмену хотелось домашнего уюта и тепла, а его звездной жене внимания и громких тусовок. После долгих разговоров супругам удалось найти компромисс и сохранить семью.