. Гороскоп от Анжелы Перл на 18 декабря 2022 года: прислушайтесь к подсказкам интуиции
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Гороскоп от Анжелы Перл на 18 декабря 2022 года: прислушайтесь к подсказкам интуиции

Гороскоп от Анжелы Перл на 18 декабря 2022 года: прислушайтесь к подсказкам интуиции

Как рассказала Анжела Перл, 18 декабря рекомендуется прислушиваться к своей интуиции. Она поможет избежать ошибок, выбрать верный путь и добиться своих целей. Люди с похожими взглядами на жизнь смогут быстро найти общий язык и наладить отношения. Во второй половине дня появится шанс решить острые проблемы. Кто-то и вовсе сможет открыть в себе скрытые таланты, о которых ранее даже не догадывались.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Значимых успехов не наблюдается, и никаких побед не будет в этот день. Овны верят в то, что все само собой решится, поэтому весьма легкомысленны. Однако это грубейшая ошибка. Для того чтобы достигнуть результатов, придется прилагать усилия, причем немало. Появятся еще и новые заботы. Стоит показать, на что способны Овны. Тогда окружающие оценят и начнут уважать. Также в этот день не рекомендуется давать обещания.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День отлично подходит даже для самых смелых планов. Уверенность в себе поможет достигнуть высот в работе и бизнесе. Весьма вероятны незапланированные встречи и поездки. А во второй половине дня следует уделить время своей семье, пообщаться с близкими, уделить им внимание и проявить заботу. Могут быть также неожиданные расходы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Могут быть мелкие неудачи в течение дня, но не стоит расстраиваться из-за этого. На самом деле все не так уж плохо. Вероятны неожиданные встречи, но приятными их не назовешь. Однако положительные моменты тоже будут. Появятся новые возможности в карьере и упускать их не стоит. Кроме того, некоторых Близнецов ждут денежные поступления, что не может не радовать.

Рак (22 июня — 22 июля)

В начале дня ожидаются сюрпризы. Кое-что пойдет не по плану. Однако Раки вовремя смогут сориентироваться и найти выход из любого положения. Могут быть также удачные совпадения. Вторая половина дня обещает быть плодотворной. Раки с легкостью решат все текущие дела. Можно даже подумать о будущем и построить какие-то планы.

Лев (23 июля — 22 августа)

День окажется весьма благоприятным и при этом спокойным. Многие дела будут идти хорошо. Львы с легкостью справятся с любыми задачами. Успех будет там, где никто его даже не ожидал. Не стоит стесняться рассказывать окружающим о своих победах. День отлично подойдет для общения, особенно в неформальной обстановке. Львам будет легко произвести хорошее впечатление.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День будет несколько непонятным, но в целом не плохим. Рекомендуется никуда не спешить. Если дождаться благоприятного момента, то можно будет добиться отличных результатов на работе. С родными могут быть некоторые разногласия. Однако все же серьёзных конфликтов не произойдет. Девы будут готовы пойти на уступки, хотя и на небольшие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Свои возможности в начале дня не стоит переоценивать. Не все, что происходит вокруг, будет понятным. Здесь лучше всего просто сесть, успокоиться и подумать над тем, каким образом можно будет достигнуть хороших результатов и начать двигаться вперед. А позже начнется плодотворный период времени. Весы смогут заняться интересным делом, которое им по душе. Пригодятся навыки, полученные ранее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Начало дня окажется весьма напряженным. Появятся новые дела, причем не со всеми удастся быстро справиться. Вероятны небольшие недоразумения, из-за которых кое-какие дела не удастся довести до конца. Однако при этом Скорпионы смогут сохранить спокойствие. А это самое важное для достижения успеха. Вероятны удачные совпадения. И Скорпионы не упустят свой шанс достигнуть успеха. А вечером могут быть денежные поступления, которые окажутся кстати.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Начало дня окажется удачным. Так что все важные дела следует выполнить именно в этот период. Многое будет зависеть от того, как действуют Стрельцы. А потом начнется более сложный период. В общении с окружающими могут возникать некоторые проблемы. Не стоит принимать близко к сердцу критические замечания. Люди, которые их делают, стараются просто испортить настроение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День окажется плодотворным. Козероги достигнут успехов на работе. Люди, которые окружают, неожиданно начнут помогать и поддерживать. Также Козероги решат финансовые вопросы, которые не давали покоя. А во второй половине дня можно совершать покупки. Козероги не ошибутся с выбором и купят удачные вещи. Также можно купить что-то родным и порадовать их.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В этот день рекомендуется как можно больше думать. Однако не спешить при этом с выводами и не высказывать свои мысли при окружающих. Непродуманные поступки ни к чему хорошему не приведут. Чужое мнение может оказаться полезным. Позже Водолеи получат такую информацию, которая даже заставит поменять планы. Важно правильно оценивать происходящее вокруг.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Начало дня окажется удачным. Настроение у Рыб будет положительным. Никакие мелкие неприятности не смогут заставить опустить руки. В этот период можно даже начать новое дело. И бросать начатое не стоит. Рано или поздно, но успех будет. Рекомендуется побольше общаться с теми, кто поддерживает Рыб.

# Общество
По материалам: rsute

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