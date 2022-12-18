. Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей

Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому с 1 января следующего года в регионе устанавливаются пособия на рождение и воспитание ребенка. Право на такое пособие в регионе получат нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и родители детей до 17 лет. При этом родители и их дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия передаются фонду пенсионного и социального страхования РФ. Президент Российской Федерации подписал федеральный закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года вводится единый подход к ежемесячной выплате на несовершеннолетнего ребенка и беременным женщинам. Таким образом, выстраивается целостная система поддержки семей с детьми.

Универсальное пособие объединит семь различных мер соцподдержки. В том числе - выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

До конца года правительство региона утвердит размеры прожиточного минимума на 2023 год. В среднем они будут рассчитаны на душу населения и по основным социально-демографическим группам с учетом территориальной дифференциации. Соответствующий проект постановления правительства Иркутской области проходит установленную процедуру согласования.

Кроме того, губернатор подписал указ, который освобождает мобилизованных и их семьи от уплаты пени за просроченные коммунальные платежи. Это касается квартплаты, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Также глава региона изменения в указ № 230-уг о межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал». Поправки разрешают проводить заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования. Изменения введены для более оперативной работы совета.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром
Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под
Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»
Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Василиса Володина составила гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака
Василиса Володина составила гороскоп на 2023 год для всех знаков
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Лолита Милявская рассказала о своих сексуальных желаниях
Лолита Милявская рассказала о своих сексуальных желаниях
Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе с сыном
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел на открытие РДДМ вместе
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай зурхэн»
В Тункинском нацпарке обустроили новую смотровую площадку «Саянай
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и психологи
С пациентами военного госпиталя в Иркутске работают реабилитологи и
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с помощью SberPay QR
В ноябре жители Иркутской области совершили 230 тысяч покупок с

Топ на сегодня

На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с пассажирским микроавтобусом
На Александровском тракте водитель Toyota задел Nissan и столкнулся с
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов
В Слюдянском районе сняли ограничение движения для большегрузов
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже

Еще по теме

Жители Югры получили первые пособия по рождению первенца
Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми
Кто получит новое универсальное пособие
Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей