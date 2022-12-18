. Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, согласно которому с 1 января следующего года в регионе устанавливаются пособия на рождение и воспитание ребенка. Право на такое пособие в регионе получат нуждающиеся в социальной поддержке беременные женщины и родители детей до 17 лет. При этом родители и их дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полномочия по назначению и выплате ежемесячного пособия передаются фонду пенсионного и социального страхования РФ. Президент Российской Федерации подписал федеральный закон, в соответствии с которым с 1 января 2023 года вводится единый подход к ежемесячной выплате на несовершеннолетнего ребенка и беременным женщинам. Таким образом, выстраивается целостная система поддержки семей с детьми.

Универсальное пособие объединит семь различных мер соцподдержки. В том числе - выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

До конца года правительство региона утвердит размеры прожиточного минимума на 2023 год. В среднем они будут рассчитаны на душу населения и по основным социально-демографическим группам с учетом территориальной дифференциации. Соответствующий проект постановления правительства Иркутской области проходит установленную процедуру согласования.

Кроме того, губернатор подписал указ, который освобождает мобилизованных и их семьи от уплаты пени за просроченные коммунальные платежи. Это касается квартплаты, коммунальных услуг и взносов на капремонт. Также глава региона изменения в указ № 230-уг о межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня «Байкал». Поправки разрешают проводить заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования. Изменения введены для более оперативной работы совета.