. Илья Авербух хочет больше детей от молодой жены

Фигурист Илья Авербух поделился подробностями личной жизни. В прошлом году Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. У пары появился сын, которого назвали Львом. Именитый фигурист мечтает, что мальчик пойдет по его стопам. «Думаю, что мы попробуем отдать его в фигурное катание. Но постараюсь сразу объективно оценить его возможности, трезво посмотреть на своего ребенка. Если увижу, что это не его, не буду стремиться к воплощению собственных амбиций. А если у него, наоборот, все будет органично, он быстро будет схватывать, то почему бы и нет», — высказался Авербух, добавив, что прочит ему карьеру в одиночном катании. На днях малыш уже принял участие в репетиции шоу на льду «Волшебник станы Оз». Правда, пока только в качестве наблюдателя. Однако звездный отец уже видит у крохи большой интерес к конькам.К слову, Илья Изяславич признается, что не собирается останавливаться на одном наследнике от Арзамасовой. В планах тренера стать многодетным отцом. Авербух считает, что ему вполне по силам «поднять детей на ноги», по крайней мере, до их 20-летия. «Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу. А дальше — как получится»,—поделился спортсмен с «ЭГ». Напомним, нынешний брак Авербуха — второй по счету. Первый раз Илья женился на фигуристке Ирине Лобачевой. Спортсменка родила ему сына Мартина, который сейчас живет с отцом.