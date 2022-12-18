. Илья Авербух с годовалым сыном в костюме львенка вышел на лед
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Илья Авербух с годовалым сыном в костюме львенка вышел на лед

Илья Авербух с годовалым сыном в костюме львенка вышел на лед
Фигурист и хореограф Илья Авербух ставит новогодний спектакль. На репетицию пришла его жена Лиза Арзамасова с их годовалым сыном Левой. Лиза Арзамасова не стала засиживаться в декрете и через несколько недель после рождения первенца уже вышла на работу. Актриса востребована не только в кино, но и в театре, где она участвует в различных постановках. Также сейчас «папина дочка» все свои силы оставляет в шоу «Ледниковый период», тренируясь под руководством своего мужа — фигуриста Ильи Авербуха. Спортсмен тоже увлечен своим делом. Он постоянно работает над ледовыми шоу. Такие необычные постановки собирают миллионную аудиторию и радуют зрителей.
Сейчас Илья Авербух находится на репетициях шоу «Волшебник страны ОЗ».
Арзамасова опубликовала снимок, где фигурист вышел на лед вместе со своим годовалым сыном Львом. Малыш сидел у него на руках в костюме львенка. По словам актрисы, сын остался в восторге от ледового спектакля, который поставил его отец.
«Левушка у папы на репетиции новогоднего ледового спектакля «Волшебник страны ОЗ». Фотографироваться ему не очень понравилось, а вот фрагменты спектакля заинтересовали!» — похвасталась «папина дочка». Поклонники Арзамасовой остались в восторге от совместного кадра Авербуха с сыном: «Какие милые они», «Ой, ну Лева хорош. Такой милаш. А папа светится от счастья», «Лев Ильич как всегда, сама серьезность и концентрация мысли», «Какой счастливый папа», «Вы молодчина», «У Левы красивый костюмчик».
Кстати, Илья Авербух светится от счастья, находясь рядом с младшим наследником. Он признался, что годовалый Лев радует его своими положительными качествами. «Вообще, конечно, очень спокойный, но характер начинает проявлять, что, в принципе, хорошо» — цитирует спортсмена «Пятый канал». Пара живет в любви и согласии. Илья Авербух старше Лизы Арзамасовой на 21 год, однако значительная разница в возрасте не мешает им наслаждаться семейным счастьем. Фигурист уверен, что именно в лице жены нашел свою настоящую любовь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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