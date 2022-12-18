. Ирина Хакамада рассказала о дружбе мужчины и женщины

Бизнесвумен Ирина Хакамада призналась, что думает о таком явлении как дружба. Известная писательница и коуч Ирина Хакамада рассказала, при каких условиях возможна дружба между мужчиной и женщиной. В прошлом известный политик, а ныне коуч и писательница Ирина Хакамада ведет в соцсети микроблог, в котором дает советы на самые различные темы.На этот раз Ирина Муцуовна озвучила свою точку зрения на один из вечных вопросов. Ирина Хакамада рассказала, может ли, по ее мнению, мужчину и женщину связывать дружба. И если да, то при каких условиях она возникает. Как дала понять Ирина Хакамада, дружба между мужчиной и женщиной — это вынужденный шаг. «Конечно, может быть. Знаете, когда оба понимают, что будущего нет, а при этом хотят быть близкими, родными людьми. Это, скорее, даже более близкая дружба, чем просто дружба между однополыми особями. И в этом случае дружба происходит. Явление редкое, но может быть», — высказалась Ирина Хакамада.