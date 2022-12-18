. Ивана Урганта заменяют, где только можно

Ведущего и актера Ивана Урганта убрали из ведущих с важного мероприятия за сутки до начала. Телеведущий уже десятый месяц живет вне эфира Первого канала. Иван не снимается в кино, не дает концерты. Он зарабатывает лишь ведением корпоративов, главным образом в регионах. Ургант возлагал большие надежды на новогоднюю вечеринку «Дзена» в Москве. Шоумен был заявлен ее ведущим.Однако внук Нины Ургант не смог побывать на мероприятии. Организаторы корпоратива сообщили, что их планы внезапно изменились. Замену Ивану пришлось искать за сутки до начала праздника. В итоге ведущими вечеринки стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Бывший КВНщик и соведущий «Вечернего Урганта» в нынешнем сезоне очень много работает на корпоративах.