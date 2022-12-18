Ивана Урганта заменяют, где только можно
Сегодня, 04:02
Ведущего и актера Ивана Урганта убрали из ведущих с важного мероприятия за сутки до начала. Телеведущий уже десятый месяц живет вне эфира Первого канала. Иван не снимается в кино, не дает концерты. Он зарабатывает лишь ведением корпоративов, главным образом в регионах. Ургант возлагал большие надежды на новогоднюю вечеринку «Дзена» в Москве. Шоумен был заявлен ее ведущим.
Однако внук Нины Ургант не смог побывать на мероприятии. Организаторы корпоратива сообщили, что их планы внезапно изменились. Замену Ивану пришлось искать за сутки до начала праздника. В итоге ведущими вечеринки стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Бывший КВНщик и соведущий «Вечернего Урганта» в нынешнем сезоне очень много работает на корпоративах.
По материалам: z-aya