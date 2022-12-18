. Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
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Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова

Яна Поплавская набросилась на Семена Слепакова
Актриса Яна Поплавская в шоке от поведения юмориста. Артистка поразилась, что юморист не платил налоги. Актриса Яна Поплавская отреагировала на новость о том, что Семен Слепаков, эмигрировавший в Израиль. Великий должник в России, он не заплатил налогов почти на 19 млн рублей. Такая сумма впечатлила Поплавскую настолько, что она в недоумении: как так можно вести себя по отношению к вскормившей его стране и оскорблять ее?
«Позорно бежал, обсирает родину на всех углах, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, «на чьих фильмах ты рос», разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку. Мне каждый раз очень больно разочаровываться в людях», — написала Поплавская в Telegram. Слепаков, к слову, не единственный из российских беглецов, кто не смог молча уехать. Многие по его подобию продолжают поносить родину и соотечественников, оскорбительно высказываясь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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