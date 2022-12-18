. Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением





Каждый месяц из Game Pass удаляют более десятка проектов. Среди них бывают игры, которые хочется успеть пройти. Microsoft объявляет об удалении игр из подписки за 2 недели до того, как их убирают, а иногда и позже.

Есть возможность заранее предположить, какие игры удалят из Game Pass в том или ином месяце, основываясь на датах их добавления в подписку. Мы неоднократно доказывали, что данный метод прогноза довольно точен, и если есть желание пройти какую-то игру из Game Pass, которая попадает в список на потенциальное удаление, стоит с этим поспешить.

Убедиться в точности этой методики

Мы неоднократно уже подобным способом предугадывали игры, которые скоро покинут Game Pass. К примеру, в этом можно убедиться по следующим двум материалам на нашем сайте — в одном предположения, что удалят в ноябре, а в другом официальный список игр на удаление:

Эти игры могут удалить из подписки Game Pass в ноябре 2022 годаКакие игры удаляют из Game Pass в ноябре[свернуть]

Ниже приводим список игр, которые потенциально могут удалить из Game Pass в январе 2023 года:

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Напомним, что точно не все игры из этого списка будут удалены из Game Pass, но данные проекты под угрозой удаления. Если вы хотели пройти одну из этих игр (или несколько), то стоит с этим поспешить — в середине или конце января ее могут удалить.