. Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением

Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением

Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением


Каждый месяц из Game Pass удаляют более десятка проектов. Среди них бывают игры, которые хочется успеть пройти. Microsoft объявляет об удалении игр из подписки за 2 недели до того, как их убирают, а иногда и позже.

Есть возможность заранее предположить, какие игры удалят из Game Pass в том или ином месяце, основываясь на датах их добавления в подписку. Мы неоднократно доказывали, что данный метод прогноза довольно точен, и если есть желание пройти какую-то игру из Game Pass, которая попадает в список на потенциальное удаление, стоит с этим поспешить.

Убедиться в точности этой методики

Мы неоднократно уже подобным способом предугадывали игры, которые скоро покинут Game Pass. К примеру, в этом можно убедиться по следующим двум материалам на нашем сайте — в одном предположения, что удалят в ноябре, а в другом официальный список игр на удаление:



Эти игры могут удалить из подписки Game Pass в ноябре 2022 года



Какие игры удаляют из Game Pass в ноябре

[свернуть]

Ниже приводим список игр, которые потенциально могут удалить из Game Pass в январе 2023 года:



Injustice 2 (добавлена в январе 2021 года)



Donut County (добавлена в январе 2021 года)



Olija (добавлена в январе 2022 года)



Spelunky 2 (добавлена в январе 2022 года)



The Anacrusis (добавлена в январе 2022 года)



Nobody Saves The World (добавлена в январе 2022 года)



Hitman Trilogy (добавлена в январе 2022 года)



Pupperazzi (добавлена в январе 2022 года)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (добавлена в январе 2022 года)



Windjammers 2 (добавлена в январе 2022 года)



Danganronpa: Trigger Happy Havoc — Anniversary Edition (добавлена в январе 2022 года)



Taiko no Tatsujin: The Drum Master (добавлена в январе 2022 года)



Frostpunk (добавлена в январе 2020 года)



Death’s Door (добавлена в январе 2022 года)

Напомним, что точно не все игры из этого списка будут удалены из Game Pass, но данные проекты под угрозой удаления. Если вы хотели пройти одну из этих игр (или несколько), то стоит с этим поспешить — в середине или конце января ее могут удалить.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Власти Греции решили помочь населению с расходами на еду
Основой нового молодежного объединения станет Российское движение школьников
Основой нового молодежного объединения станет Российское движение
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Бывшая Тимати показала фигуру в минимальном бикини
Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с их прохождением
Эти 14 игр могут удалить из Game Pass в январе 2023 года, поспешите с
Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром
Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под
Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»
Швеция проведет новые замеры на месте подрыва «Северных потоков»
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Дмитрий Тарасов берет в постель к жене огурец
Василиса Володина составила гороскоп на 2023 год для всех знаков зодиака
Василиса Володина составила гороскоп на 2023 год для всех знаков
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Филипп Киркоров рассказал, кому готов передать свою корону
Лолита Милявская рассказала о своих сексуальных желаниях
Лолита Милявская рассказала о своих сексуальных желаниях
Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
Мария Максакова высказалась о содержавшей СССР Лайме Вайкуле
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и воспитание детей
Губернатор Иркутской области подписал указ о пособии на рождение и

Топ на сегодня

17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
17 декабря в Иркутске пройдет «Ярмарка Добра»
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Анна Седокова встретила 40-летие одна в Париже
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Россиянам дали советы по защите от кражи аккаунтов в Telegram
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря
Резиденция Деда Мороза в Иркутске начнет работать 17 декабря

Еще по теме

Эти 30+ игр могут удалить из Game Pass в декабре, лучше поспешить с их прохождением
Эти 4 игры покинут Game Pass в середине января
Не менее 6 игр удалят из Game Pass в середине октября
15 декабря из Game Pass удалят 6 игр, а 8 декабря 3 DLC