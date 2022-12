. Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе: 20-23 декабря + релизы в Game Pass

Последние 2 недели года, традиционно, являются самыми скудными на релизы. Студии и издательства, которые хотели получит «рождественскую аудиторию», выпускают свои игры в конце ноября или начале декабря, а в конце декабря действительно крупные проекты ожидать не стоит.

На следующей игровой неделе, с 20 по 23 декабря, запланировано всего 6 релизов на Xbox One и Xbox Series X | S:

Game Pass

Project SNAQE (20 декабря)Ships Simulator (21 декабря)Wally and the FANTASTIC PREDATORS (21 декабря)Watch this video on YouTubeWave Break (21 декабря)8-Ball Pocket (23 декабря)Tower Princess (23 декабря)

На данный момент команда Xbox не анонсировала список игр для Game Pass на вторую половину декабря. Известно лишь об одной игре, которая на следующей неделе присоединится к подписке:

Naraka: Bladepoint — Xbox One

Напомним, что для Xbox Series X | S и PC игра Naraka: Bladepoint уже доступна в Game Pass.