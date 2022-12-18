. Юлия Высоцкая запечатлелась в кокетливой позе с голыми ногами
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Юлия Высоцкая запечатлелась в кокетливой позе с голыми ногами

Юлия Высоцкая запечатлелась в кокетливой позе с голыми ногами
49-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала стройную фигуру в белоснежном наряде. Юлия Высоцкая каждый день совершает пробежки на свежем воздухе и не пропускает тренировки в спортзале. Благодаря этому, актриса остается стройной и энергичной, готовой к плодотворной работе. Высоцкая запечатлелась в стильном образе. Она позировала в черном топе-бюстье, белой рубашке с разрезами и широкой юбке. Образ дополнило массивное кольцо с драгоценными камнями. Высоцкая предстала в соблазнительной позе на стульчике с обнаженными длинными стройными ногами.
«Реально ли заниматься спортом дома? Отвечаю: заниматься спортом можно где угодно и когда угодно, главное — заниматься. Лично мне нужна мотивация. У вас не так? Нет сил бежать — иди, в процессе, может быть, захочется пойти быстрее или побежать. Главное — режим. И нужно учиться договариваться с собой», — делилась Высоцкая. «Что нам мешает заниматься? Выход из зоны комфорта, а иногда просто из дома, пробки, дороги, чужое пространство. Я, как умеренный социофоб, очень тяжело реагирую на смену окружения и пространства. Скорее всего, я откажусь от похода в спортзал, в студию йоги или пилатеса. Вот бегать на улице самой — это да, но ведь сейчас зима. А тут зона комфорта не нарушается, а результат есть», — добавила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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