. Юлию Барановскую запечатлели в поцелуе со спутником на красной дорожке
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Юлию Барановскую запечатлели в поцелуе со спутником на красной дорожке

Юлию Барановскую запечатлели в поцелуе со спутником на красной дорожке
Телеведущая Юлия Барановская вышла на красную дорожку светского мероприятия в компании нового мужчины. Юлия Барановская на красной дорожке светского мероприятия вышла в свет с новым мужчиной. Более того, во время фотосессии звезда дала волю чувствам и ответила на поцелуй спутника, который впился губами в ее губы.Теледива от чувств закрыла глаза, а нежность и искренность эмоций увидели все вокруг, и подписчики в соцсетях.
Оказалось, что спутник Барановской – российский дизайнер Игорь Чапурин. В платье его модного дома в тот вечер и блистала Юлия. «Спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь», - поблагодарила Барановская мужчину.
Люди теперь обсуждают, что кроется за столь смелым проявлением чувств – признание романа или же такая дружба.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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