. Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2023 году
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Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2023 году

Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2023 году

В 2023 году привлечь внимание Черного Водяного Кролика помогут правильно подобранные елочные игрушки. Они помогут снискать его покровительство, а также привлечь удачу деньги и любовь на весь год.


Новогодняя пушистая ель — главный атрибут приближающихся праздников. Она не только украшает помещение, но и создает особое настроение, веру в счастливое будущее и дарит море позитивных эмоций. Нарядить праздничное дерево на 2023 год эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют так, чтобы привлечь счастье на долгие 12 месяцев.

В год Черного Водяного Кролика украшения вновь поменяются, а значит, настало время пройтись по магазинам, заказать яркие и красивые игрушки. Выбирать их стоит в той расцветке, которая придется по душе новому покровителю.

Привлечь удачу в новом году получится благодаря ярким бирюзовым, голубым и бирюзовым шарам. Елка будет выглядеть презентабельно и необычно, а яркие огоньки создадут неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Для привлечения любви на елку стоит повесить парные игрушки. Это могут быть белоснежные голубки, яркие уточки-мандаринки или нежные розовые сердечки. Тем, кто уже нашел свое счастье, стоит повесить на новогоднее деревце пару записочек с пожеланиями счастья и светлой любви друг другу.

Для привлечения денег на новый год подойдут натуральные шишки. Их можно задекорировать блестками золотистого или серебряного цвета. Подойдут для украшения и небольшие медальоны из шоколада в яркой фольге.

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По материалам: dailyhoro.ru

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