. Каким будет пособие для беременных в 2023 году

С Нового 2023 года поменяются выплаты для беременных. Президент России Владимир Путин объявил о повышении пособия по беременности и родам. Теперь женщины, ожидающие ребенка, смогут получать от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. Глава государства отметил, что с 1 января 2023 года вся система поддержки материнства и детства меняется. Он напомнил, что теперь родители с низкими доходами будут получать единое пособие на детей, начиная с беременности и до 17 лет. «Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», — сказал Путин, его процитировало РИА «Новости». Руководитель государства подчеркнул, что оформление и получение финансовой помощи должно быть максимально простым, легким и понятым для всех. А сама господдержка призвана реально помогать семьям. Новый порядок в назначении выдаче детских пособий Владимир Путин анонсировал в начале ноября. Глава государства заявил, что с 2023 года родители, имеющие низкие доходы, смогут рассчитывать на единую выплату на каждого ребенка до того, как ему исполнится 17 лет. Ранее существовало несколько пособий — от рождения до трех лет, с трех до семи. В этому году появилось еще одна дополнительная мера поддержки — пособия на детей с восьми до 17 лет. Деньги смогут получить граждане, у которых среднедушевой доход на семью ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания. Так, в Москве на ребенка этот минимум составляет 15 737 рублей. Величина пособия варьируется от 50 до 100% от того же прожиточного минимума, в зависимости от суммы, которой не хватает.