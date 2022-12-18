. Команда Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании

WSJ: команда Байдена начала подготовку к проведению его предвыборной кампании в 2024 году

Команда президента США Джо Байдена начала планирование его президентской кампании по переизбранию в 2024 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что сам американский лидер пока взвешивает окончательное решение, баллотироваться на второй срок. Во время каникул он намерен обсудить с семьей данный вопрос, говорится в материале.

WSJ уточняет, что обсуждения команды Байдена сосредоточены не столько на том, будет ли он в принципе переизбираться, сколько технических вопросах. Как рассказали собеседники издания, советники главы Белого дома ведут предварительные обсуждения структуры кампании и того, кому будут отведены ключевые роли.

При этом место будущего предвыборного штаба не определено. В качестве одного из вариантов рассматривается Филадельфия (штат Пенсильвания), где располагался штаб в 2020 году, а также родной город Байдена Уилмингтон в штате Делавэр.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Согласно новому опросу компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 30 процентов американцев готовы поддержать выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок. Опрос был проведен 5 декабря среди 1500 совершеннолетних избирателей.