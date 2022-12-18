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Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем

Кристина Асмус стала посмешищем после публичного скандала с мужем
Фанаты смеются над актрисой Кристиной Асмус. Недавно артистка призналась, что до сих пор живет с бывшим мужем под одной крышей. Причиной тому является нежелание Гарика Харламова приобретать отдельное жилье для бывшей жены. Вся эта история позабавила подписчиков экс-супругов. Теперь Кристине при любом удобном моменте напоминают о скандале с Гариком. «Я счастлива! Очень! Мне повезло в жизни учиться у гениев. Мне повезло работать с большими режиссерами. Мне повезло столкнуться и созидать с огромным количеством профессиональных, талантливых, идейных, красивых людей!» — призналась 34-летняя Асмус в личном блоге.
Пользователи Сети не стали брать во внимание смысл поста актрисы. «А я уж подумала, что Гарик квартирку прикупил, поэтому она счастлива!», «Вы реально до сих пор живете в одном доме?», «Как можно быть счастливой, когда бывший денег не дает?» — парируют некоторые. Напомним, в конфликт экс-супругов вмешалась мама Гарика. Наталья решила поставить бывшую невестку на место. «Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но только потому, что предел уже наступил. Вернее, беспредел. Ты пишешь, что надо «овладеть чувством такта и честностью»… Хорошо, что ты задумываешься над истинным значением слова «честность», а вот касаемо такта… Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей. Кстати у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков», — отметила женщина в соцсети. Напомним, особняк, ставший раздором в звездной семье, резидент Comedy Club приобрел в 2014 году, лишь через шесть лет они с Кристиной въехали туда после грандиозного ремонта. Теперь остается только догадываться, как экс-супруги будут делить недвижимость.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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