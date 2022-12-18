. Ксения Собчак возмутилась словами Дмитрия Певцова

Ведущая и журналистка Ксения Собчак в бешенстве от слов Певцова. Дмитрий Певцов в одном из интервью поделился размышлениями о силе русского человека и разнице с жителями других государств. По его словам, граждане нашей страны умеют дружить и любить, как никто другой. 59-летний актер и депутат привел в пример слова из повести Гоголя «Тарас Бульба», а также отметил территориальное расположение России: в Европе и Азии. Однако Ксения не согласилась с мнением Певцова. «Вот так, как наши умеют любить, дружить и умирать — это, конечно… да еще и в таком количестве. Как это ни печально и не страшно. Да и такого числа святых нет ни в одной стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира», — процитировала Собчак слова Певцова в Telegram-канале «Кровавая барыня». Скандально известная телеведущая саркастично ответила на комментарий Дмитрия Анатольевича. Она уверена, звезда фильма «Бандитский Петербург» заблуждается относительно земельного вопроса и перебарщивает с громкими заявлениями.«Депутат Дмитрий Певцов рассказал, почему нам все завидуют. Оказывается, Россия — единственная страна, лежащая на двух континентах (в Казахстане, Египте, Испании, США, Турции и ещё ряде стран удивятся). Также слуга народа пофилософствовал о силе русского человека. Спойлер — умеют дружно умирать», — написала она. Отдельно Ксения выделила размышления актера о государствах, отколовшихся после развала СССР. 41-летняя Собчак считает, что артист перегнул палку. «Еще певец обвинил все постсоветские республики в том, что они существуют как «неонационалистические государства в большей или меньшей степени». Дипломат что надо, хоть в МИД прямиком», — иронизирует ведущая.