. Кто стал главным экстрасенсом страны 2022 ?
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Кто стал главным экстрасенсом страны 2022 ?

Кто стал главным экстрасенсом страны 2022 ?
Стал известен победитель шоу «Битва экстрасенсов». На прошлой неделе началось голосование за сильнейшего участника 23 сезона шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса известны уже сейчас. В финал вышли лучшие участники сезона: Ангелина Изосимова, Владислав Череватый, Лина Джебисашвили. За синюю руку должна была побороться и Елена Ивашина, но ясновидящая покинула шоу из-за травмы ноги, которая произошла в следствие падения. 18 декабря в 22:00 по московскому времени завершилось голосование, и стало известно имя нового лидера «Битвы экстрасенсов». Им стал… 26-летний Владислав Череватый!
В прошлом году чернокнижник также участвовал в проекте и дошел до финала. Тогда молодой человек занял второе место — его опередил Максим Левин. Упорство и трудолюбие помогли Владиславу вернуться и записать свое имя в историю телепередачи. Поддержать тройку сильнейших, по традиции, приехали предыдущие участники шоу. Рядом с финалистами были: Светлана Назарова, Мариами Циминтия, Владимир Муранов, Иван Шабанов, Елена Голунова. 2022 год явно успешный для Череватого, ведь он не только победил в «Новой битве экстрасенсов», но и стал отцом. В январе супруга Елена родила ему сына Льва, пишет «СтарХит».
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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